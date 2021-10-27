كشفت صحيفة بريطانية عن نقص كبير في سائقي الشاحنات الثقيلة في جميع أنحاء أوروبا، بسبب ظروف العمل الصعبة، حيث انتقلت الأزمة من بريطانيا تلاها إسبانيا ثم إلى باقي الدول الأوروبية.

وذكرت صحيفة "اكسبريس" أنه مع الإبلاغ عن نقص في عدد السائقين في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة؛ تشير الأرقام إلى أن الوضع في أسوأ حالاته؛ حيث في أوروبا ستكون هناك حاجة إلى حوالي 400 ألف سائق في السنوات القليلة المقبلة.

وفي إسبانيا، أشارت الصحيفة إلى الحاجة لحوالي 15 ألف سائق، بينما في ألمانيا يرتفع هذا الرقم إلى حوالي 65 ألفا .

ويُعتقد أن المملكة المتحدة لديها عجزاً يصل إلى 76 ألف سائق من أجل تلبية احتياجاتها في نقل البضائع.

ويلقي السائقون باللوم على ظروف العمل السيئة، من مناطق الخدمة غير المضيافة، بعد الانتقال لعدة أيام خارج المنزل.