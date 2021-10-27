دعت شركات صناعة الطائرات والصناعات الجوية العالمية الكبرى وفي مقدمتها بوينج الأمريكية وأيرباص الأوروبية إلى زيادة التنسيق بين الحكومات والباحثين وصناعات الطيران والطاقة لدفع التقدم نحو الوصول إلى صناعة طيران بدون انبعاثات غازية بحلول .2050

جاء البيان المشترك لشركات الصناعات الجوية قبل انطلاق القمة العالمية للمناخ "كوب 26" التي تستضيفها مدينة جلاسجو الاسكتلندية مطلع الشهر المقبل. وأذاع البيان في العاصمة البريطانية لندن رئيسا قطاعي التكنولوجيا في كل من أيرباص وبوينج إلى جانب شركات صناعة محركات الطائرات جيه.إي أفياشن وسافران وبرات أند ويتني ورولز رويس هولدنجز، وشركة صناعة الطائرات المقاتلة الفرنسية داسو أفياشن.

وتستهدف الشركات الموقعة على البيان حشد مجموعة من المبادرات تشمل تصميم الطائرات وتطوير محركات جديدة وإنتاج وتسليم وقود طائرات صديق للبيئة. كما تسعى المجموعة إلى توفير الدعم لدراسة ما إذا كان يمكن لصناعة الطائرات التحول إلى استخدام الهيدروجين كوقود خال من الكربون في المستقبل.

كانت شركة صناعة الطائرات قد كشفت في أيلول/سبتمبر من العام الماضي عن ثلاثة نماذج اختبارية لطائرات بدون عوادم تعمل بمحركات هيدروجينية ويمكن أن تدخل الخدمة بحلول .2035

ويحمل اثنان من النماذج الاختبارية الثلاثة، وهما طائرة ذات محرك توربيني والثانية مروحية توربينية، خزان هيدروجين سائل في الجزء الخلفي من جسم الطائرة وراء قمرة الركاب

وقال جرازيا فيتاديني المدير التقني لشركة أيرباص إن خزان الوقود هو أحد الأسئلة الأساسية في تصميم الطائرة الجديدة نظرا لأن الهيدروجين السائل يحتاج إلى خزان يبلغ أكثر من أربعة أمثال حجم خزان الكيروسين التقليدي الذي تستخدمه الطائرات، لضمان وجود كمية الوقود اللازمة لقطع نفس المساحة التي تقطعها الطائرة بالوقود التقليدي.

وفي النموذج الاختباري الثالث تم دمج الاجنحة وجسم الطائرة لكي تكون الطائرة مثلثة الشكل بصورة عامة.

وذكرت أيرباص أن هذا التصميم الثالث "يتيح عدة خيارات لتخزين وتوزيع الهيدروجين السائل ولتصميم قمرة الركاب".