أظهرت دراسة نشرتها منظمة "غرينبيس" البيئية الأربعاء أن ثلث الخطوط الجوية الأكثر استقطابا للمسافرين في الاتحاد الأوروبي لها بدائل بالقطار تقل مدتها عن ست ساعات، ومن شأن منعها توفير 3,5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون.

ودعت المنظمة البيئية إلى "تغيير جذري في طريقة تنقلنا"، معتبرة أن من "الضروري" تقليص حركة الملاحة الجوية لحصر احترار المناخ بـ1,5 درجة مئوية. وشددت في هذا الإطار على أهمية "إعادة الدينامية إلى سكك الحديد" التي "لا تحظى باهتمام كبير في السياسات الأوروبية العامة".

وقالت المنظمة غير الحكومية في هذه الدراسة التي أجريت بطلب من مركز "أو بي سي ترانس أوروبا" للبحوث، إن الرحلات الجوية لمسافات تقل عن 1500 كيلومتر تمثل ربع الانبعاثات في قطاع الطيران الأوروبي.

إلا أن 51 من الخطوط الجوية القصيرة الـ150 الأكثر استقطابا للمسافرين في الاتحاد الأوروبي (باستثناء تلك التي تربط الجزر بوجهات خارجية)، أي 34 % منها، لها بدائل بالقطار تقل مدتها عن ست ساعات.

ويشمل ذلك الخطوط الجوية الثلاثة الأكثر استقطابا للركاب في الاتحاد الأوروبي (باريس-تولوز، وباريس-نيس، وأثينا-سالونيكي).

ولم توضح الدراسة نسبة الركاب الذين يعتمدون على هذه الرحلات الجوية لإكمال رحلاتهم إلى وجهات أخرى.

وثمة 21 خطا للرحلات الجوية لها بدائل بالقطار تقل مدتها عن أربع ساعات، بما يشمل خطوطا دولية مثل أمستردام-باريس وأمستردام-فرانكفورت وبروكسل-فرانكفورت وباريس-فرانكفورت، وفق التقرير.

كما أن أكثر من ربع (27 %) الخطوط الجوية الـ150 الأكثر استقطابا للمسافرين لها بدائل بالقطار من خلال رحلات ليلية مباشرة في 2021.

وبلغت انبعاثات قطاع الطيران في العالم 900 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنة 2019، ما يقرب من 2,5 % من الانبعاثات العالمية.