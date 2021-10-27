وقعت الإمارات وروسيا اتفاقية حكومية لتعزيز استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية وتوثيق التعاون بين وكالتي الفضاء في الدولتين في العديد من المجالات.

وقع الاتفاقية سارة الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وديمتري روجوزين المدير العام لمؤسسة الفضاء الروسية "روسكوسموس".

وتتضمن الاتفاقية التعاون الثنائي على مستوى المهمات الفضائية المأهولة، وخدمات إطلاق المركبات الفضائية، واتصالات الأقمار الاصطناعية، وعلم الأحياء والطب في الفضاء، والمعدات والتقنيات الفضائية الجديدة، والتنظيم القانوني للأنشطة الفضائية.

وستتعاون وكالة الإمارات للفضاء ومؤسسة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، في دعم الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلول للتحديات العلمية والتقنية والقانونية العالمية المتعلقة باستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

وتهدف الاتفاقية أيضًا إلى تعزيز حوكمة الأنشطة الفضائية وتطوير قانون الفضاء الدولي وتنسيقه.

وتحدد الاتفاقية أطر العمل بين وكالة الإمارات للفضاء ومؤسسة الفضاء الروسية لتنفيذ برامج فضائية مشتركة، وإجراء أبحاث تعاونية، وتبادل البيانات والمعلومات العلمية والتقنية.

وتتيح الاتفاقية التعاون في مشاريع جديدة خاصة بالمركبات الفضائية والأنظمة الفضائية أو العناصر المتفرعة منها، فضلًا عن البنية التحتية الأرضية ذات الصلة، لجهة التصميم والتصنيع والاختبار والإطلاق والتحكم والصيانة.