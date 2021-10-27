ترتفع أسعار الكهرباء للمنازل والشركات في أوروبا خلال الشهر المقبل في ظل تزايد تنبؤات الأرصاد الجوية بأن يسود الطقس البارد، وهو ما يعني زيادة الطلب على مصادر الطاقة مثل الغاز الطبيعي والفحم والتي تستخدم في إنتاج الكهرباء بشكل أساسي.

وبحسب تقريرين نشرا اليوم الثلاثاء، تتعرض مناطق غرب أوروبا لموجة باردة خلال الأسبوع المقبل. في حين من المتوقع أن تسود درجات حرارة أعلى من المعتاد في شرق أوروبا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أسعار بيع الكهرباء في ألمانيا للشهر المقبل بنسبة 4ر2% إلى 196 يورو لكل ميجاوات/ساعة، وهو أعلى مستوى لها منذ نحو أسبوع. كما يرتفع السعر في فرنسا بنسبة 3ر2% إلى 234 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

ونقلت بلومبرج عن تقرير لشركة ألفا إنيرجي للاستشارات القول إن ارتفاع أسعار الكهرباء يأتي نتيجة الانخفاض في درجات الحرارة المتوقعة بأوروبا خلال الأسابيع المقبلة. كما أن تراجع كميات الغاز الطبيعي الواردة من حقول يامال في سيبيريا إلى أوروبا من أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء.