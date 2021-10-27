انخفض عدد المواليد في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي في آب/أغسطس، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، مما يسلط الضوء على مشكلة انخفاض معدل المواليد بشكل مزمن في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

ونقلت الوكالة عن بيانات جمعتها هيئة الإحصاءات الكورية أن إجمالى 22291 طفلا ولدوا في آب/أغسطس بانخفاض 5ر0% عن الشهر نفسه من العام السابق.

وسجلت أدنى حصيلة خلال شهر آب/أغسطس منذ أن بدأت البلاد في تجميع البيانات ذات الصلة في عام .1981

ويقول خبراء إن كوريا الجنوبية تعاني من انخفاض مستمر فى معدل المواليد حيث يعزف الكثير من الشباب عن الزواج وإنجاب الأطفال وسط صعوبات في الحصول على عمل لائق وارتفاع أسعار المساكن بشكل كبير وتغير الأعراف الاجتماعية.