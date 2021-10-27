تشير الاحتمالات إلى إمكانية أن يحصل مرضى كوفيد19- في الفلبين على الأقراص المضادة للفيروسات المطورة من شركة "ميرك"، التي لم تتم الموافقة عليها بعد، مقابل بضعة دولارات بدءا من الشهر المقبل بتصريح خاص يتسم بالتعاطف والرحمة تجاه المرضى .

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن المستورد الفلبيني "ميديتيكس" والموزع "جاك فارما" القول في بيان مشترك اليوم إنهما سوف يحضران أقراص "مولنوبيرافير" إلى المستشفيات في الفلبين في وقت مبكر ربما الشهر المقبل.

كما قالت الشركتان إنهما تخططان لتوزيع الأقراص التي تنتجها شركة أوروبيندو فارما الهندية من خلال اتفاق تصريح مع شركة ميرك.

وقالت موناليزا ساليان، الرئيس التنفيذي لشركة ميديتيكس، في إفادة صحفية إنه من المحتمل أن يتم استخدام العقار في البداية لعلاج 300 ألف مريض في إطار نظام الاستخدام الرحيم. وقال ميني هيرنانديز جونيور، رئيس شركة جاك فارما، إن كل كبسولة سوف تتكلف على الأرجح 100 بيزو (2 دولار) إلى 130 بيزو.

وعلى الرغم من أن الأقراص لم تحصل بعد على موافقات الاستخدام من الهيئات التنظيمية في أنحاء العالم، سارعت بعض الدول الغنية ومتوسطة الدخل لتأمين الطلبات أو إجراء مفاوضات للحصول عليها.

وأدى تحليل مؤقت لبيانات التجارب السريرية إلى زيادة الطلب بعد أن خلص إلى أن مولنوبيرافير يقلل من خطر الحاجة للعلاج في المستشفى بالنسبة لمصابي كورونا البالغين ذوي الحالات الخفيفة إلى المتوسطة ??????والمعرضين لخطر الإصابة بحالات مرضية شديدة.