تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة في جزيرة صقلية الإيطالية وأودت بحياة سائق سيارة آخر.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن الضحية 53/ عاما/ توفي بعد أن علقت سيارته في مكان يرتفع فيه منسوب المياه في كاتانيا على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية.

وتعتقد الشرطة أنه خرج من السيارة وحاول الفرار من مياه الفيضانات، لكنه فشل. وقال التقرير إنه تم العثور عليه جثة هامدة على مقربة من السيارة.

وفي مأساة مماثلة شهدها يوم الاحد الماضي، توفي رجل بالقرب من كاتانيا عندما جرفت المياه سيارته. وتم انتشال جثته. ولا يزال البحث جاريا عن امرأة كانت في السيارة أيضا.

وغمرت عواصف نادرة شبيهة بالأعاصير الأجزاء الشرقية من صقلية ومنطقة كالابريا القريبة من البر الرئيسي، جنوب غربي إيطاليا، منذ يوم الاثنين.

وغمرت المياه أجزاء من مدينة كاتانيا، عند سفح جبل إتنا، بالكامل. وتدفقت المياه والأوحال إلى المنازل، وتكرر انقطاع الكهرباء.

وكتب سالفو بوجليسي عمدة كاتانيا على موقع فيسبوك أن المنطقة لم تعهد عواصف بهذه القوة والشدة من قبل.