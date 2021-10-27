أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن عملية دولية لإنفاذ القانون تستهدف بيع المواد الأفيونية على شبكات الإنترنت المظلمة أسفرت عن مصادرة حوالي 31 مليون دولار نقدًا و500 رطل من المخدرات واعتقال أكثر من 150 شخصًا.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن العملية التي استمرت 10 أشهر كانت بين ثلاث قارات، بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية مع اليوروبول والشرطة الأسترالية.

وقالت نائبة المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو - في مؤتمر صحفي - "إن الهدف من العملية هو إرسال رسالة واحدة واضحة إلى أولئك الذين يختبئون وراء شبكات الإنترنت المظلمة السوداء ويبيعون المخدرات غير المشروعة، ولا يوجد إنترنت مظلم؛ حيث يمكننا وسننشر النور".

وصادر المسؤولون 234 كجم من المخدرات في جميع أنحاء العالم؛ بما في ذلك 152.1 كجم من الأمفيتامين و21.6 كجم من الكوكايين و26.9 كجم من المواد الأفيونية و32.5 كجم من منشطات إكستاسي، بالإضافة إلى أكثر من 200 ألف عقار إكستاسي وفنتانيل وأوكسيكودون وهيدروكودون وحبوب ميثامفيتامين بالإضافة إلى 45 قطعة سلاح ناري.

كما قامت السلطات باعتقال 65 في الولايات المتحدة، وواحد في بلغاريا، وثلاثة في فرنسا، و47 في ألمانيا، وأربعة في هولندا، و24 في المملكة المتحدة، وأربعة في إيطاليا، واثنين في سويسرا.