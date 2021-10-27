أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الدنماركي اليوم الأربعاء انخفاض مبيعات التجزئة للشهر الثالث على التوالي خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

وقد تراجعت مبيعات التجزئة بعد حساب المتغيرات الموسمية بنسبة 1ر1% خلال أيلول/سبتمبر الماضي، بعدما انخفضت بنسبة 9ر0% في آب/أغسطس الماضي.

وانخفضت مبيعات الملابس والسلع الأخرى بنسبة 4ر3% على أساس شهري خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

وأوضحت البيانات أن مبيعات الأغذية لم تتغير. وارتفعت مبيعات التجزئة على أساس سنوي بنسبة 1ر3% في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 8ر3% خلال آب/أغسطس الماضي.