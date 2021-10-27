منحت أمين عام المنظمة الدولية للحماية المدنية ياب مارياتو على هامش اجتماع المجلس التنفيذي 54 للمنظمة الدولية للحماية والدفاع المدني المنعقد في جنيف رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد وسام المنظمة الدولية للحماية المدنية بدرجة "الآمر الدولي" وذلك تقديرا لجهود دولة الكويت المميزة في دعم الدول والشعوب في حالات الأزمات والكوارث لحماية الأرواح والممتلكات والبيئة.

وبدوره، شكر الفريق خالد المكراد أمين عام المنظمة الدولية على هذا التكريم الذي يعكس مكانة دولة الكويت لدى المنظمة وتقديرها لجهودها الدولية التي تنصب في مساعدة البشر للتغلب على تداعيات الأزمات والكوارث.