Eternals

تدور أحداث الفيلم حول «الأبديين»، وهم مجموعة من المخلوقات الفضائية غير الفانية التي تعيش وسط البشر على الأرض ولديهم القدرة على حماية الأرض والدفاع عنها من الخطر الخارجي. الفيلم من إخراج: كلوي تشاو، وبطولة كوكبة من النجوم تضم: أنچلينا چولي، سلمى حايك، ريتشارد مادن، وكيث هارينغتون (الذي اشتهر بدوره في مسلسل «Game Of Thrones») ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 11 المقبل.

Queen of Spades

في إطار من الرعب، تتسبب مجموعة من المراهقين في استدعاء ملكة البستوني، وهي كيان مظلم لن يتوقف حتى يسلبهم أرواحهم، فيصبح الأصدقاء في خطر كبير في محاولة للنجاة. الفيلم من إخراج: باتريك وايت، وبطولة: أفا بريستون، كايلين أوم، إريك أوزبورن، نبيل راجو، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 11 المقبل.

The Gateway

فيلم دراما وجريمة، حيث يتدخل موظف بالمجال الاجتماعي لحماية ابنة أم عزباء، حينما يعود الأب بعد خروجه من السجن ويحاول العودة للعائلة وإجبارها على حياة الجريمة.



الفيلم من إخراج: ميشيل سيفيتا، وبطولة: فرانك غريلو، أوليفيا مون، تارين مانينغ، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» اليوم 28 الجاري.