يعتبر «Halloween Kills» فصلاً مظلماً في قصة لوري سترود ومايكل مايرز، مع أسلوب كئيب وجرائم أكثر بشاعة مما رأيناه في السابق، حيث يعثر هذا الفصل الجديد على طرق مرضية لتوسيع عالم «Halloween» للمخرج كاربنتر الأصلي مع تركيز أكبر على بلدة هادونفيلد وشخصيات من الفيلم الكلاسيكي الذي صدر في 1978، لكنه للأسف تجربة غير مكتملة.



يبدأ الفيلم مع لقطة فلاشباك لنهاية «Halloween» الأصلي، فيوسع من دور المفوض فرانك هاوكينز (ويل باتون) في العصر الحالي، ليبين لنا ما حدث حقا عندما تم القبض على «مايكل مايرز» بعد موجة القتل التي قام بها، ويقوم المخرج ديفيد غوردون غرين والمصور السينمائي مايكل سيموندز بعمل رائع في إعادة تصوير عالم فيلم كاربنتر الأصلي، وحتى إيجاد طرق لإعادة الشخصيات القديمة لمشاهد جديدة.



في الواقع يبدو أن «Halloween Kills» يلتزم بشكل أكبر بالفيلم الأول مما يفعل مع الجزء الثاني/ الريبوت، فهناك إشارات لكل ما يخطر على البال ابتداء من تخلص مايكل من الكلب بشكل مروع- في الفيلم الأصلي- ووصولا إلى مفاجآت خفية من كامل السلسلة، كما أن هناك عدة إشارات لفيلم «The Curse of Michael Myers»، بالإضافة إلى عودة العديد من الشخصيات المفضلة لدى المعجبين، ولحسن الحظ فإن الإشارات وظهور شخصيات سابقة تهدف لأكثر من مجرد إرضاء المعجبين، حيث إنها تعزز من السلسلة ككل من خلال بناء جسر بين الفيلم الأصلي والأفلام الجديدة، فتربط صدمة الماضي بعودة ظهور «مايرز» في الزمن الحالي.



تجري أحداث القصة الرئيسية تماما بعد أحداث «Halloween» نسخة 2018، مع مغادرة لاوري سترود (جيمي لي كورتيس) وكارين (جودي غرير) وآليسون (آندي ماتيتشاك) لمنزل «لوري» الذي اندلعت فيه النيران، وهم يعتقدون أن «مايكل» قد مات داخله، لكن بالطبع مثل هذا الشيطان لا يموت بهذه البساطة ويعود للمنزل مرة أخرى، لكن هذه المرة يتوسع طاقم الممثلين ليشمل أكثر من نساء «آل سترود» ومجموعة من المتفرجين الأبرياء، وتعود عدة شخصيات من نسخة 1978 الأصلي، بما في ذلك تومي دويل (أنتوني مايكل هول) وليندزي والاس (كايل ريتشاردز) ولوني إيلام (روبرت لونغستريت) وحتى العمدة السابق لي براكيت (تشالز سايفرز).



يقرر سكان بلدة هادونفيلد بعدما سئموا من العيش في خوف دائم تشكيل حشد ومطاردة «مايكل» وهذا موضوع فريد بالنسبة لهذا النوع من الأفلام، وتظل هناك أسئلة مثيرة للاهتمام طرحت حول عقلية الحشود وما يفعله الخوف بالمجتمع، لكن السيناريو لا يقرر مطلقا ما إذا كان سيدينها أو يشجعها.



لكن حتى لو كانت البلدة بأكملها تبحث عنه، فإن «مايكل مايرز» ليس بالشخص المستضعف، بل بالأحرى هذا الفيلم أكثر غضبا وسوداوية وعنفا من نسخة 2018، ويتضمن بعض أكثر مشاهد القتل إثارة للصدمة والإزعاج في السلسلة بأكملها، ففي حين أن أفلام «Halloween» غالبا ما تقطع في اللحظة التي يقفز بها «مايكل» على أحدهم، ثم تكشف فقط ما حدث بعد الجريمة، يقوم «Halloween Kills» بعرض جرائم القتل الوحشية بالكامل.



هذا لا يعني أن الفيلم يخلو من بعض المرح، فهو لا يزال يعرف متى يوازن بين الرعب ولحظات الخفة، فيقدم شخصيتين فكاهيتين جديدتين، يؤديهما سكوت ماك آرثر ومايكل ماكدونالد، اللذين يختطفان الأضواء في كل مرة يظهران فيها على الشاشة، تماما كما فعل جوليان موريسي (جبرايل نانتامبو) في نسخة 2018.



تأتي معظم المشاكل في «Halloween Kills» من كونه الفصل الثاني في ثلاثية تم الإعلان عنها قبل إصدارها، وخلاله تبتعد بعض الشخصيات عن معظم الآكشن دون سبب ظاهر، في حين يتم تقديم العديد من المواضيع والكشوفات ثم يتم إسقاطها بسرعة، بما في ذلك بعض التلميحات إلى لعنة «مايكل مايرز» التي من المؤكد أنها ستثير الكثير من النقاشات بين المعجبين، ومعظم أحداث الفيلم تأتي كتمهيد للمواجهة النهائية بين سكان البلدة و«مايكل»، بما في ذلك نهاية معلقة تجعله يبدو كنصف فيلم.



مقارنة مع الأجزاء المكملة لأفلام الرعب الأخرى، خاصة الأجزاء المكملة لسلسلة «Halloween»، فإن «Halloween Kills» يقوم بالكثير من الأشياء الصحيحة، ومنها تكريم الفيلم الأصلي بطريقة لا تبدو فارغة وفقط من أجل إرضاء المعجبين، بل كعنصر يعزز من الفيلم، ويتمكن الأسلوب السوداوي فيه من تمييز نفسه على الفور عن الأفلام السابقة، فيتعمق أكثر بمواضيع الصدمة النفسية وكيف تؤثر على المجتمع، ويقدم في نفس الوقت بعض مشاهد القتل المروعة، لكن للأسف لا يتمكن من أن يكون مستقلا حقا، حيث يعتمد دائما على خاتمة لن نعرفها قبل عام آخر، خاتمة يمكن إما أن تصلح بعض الفجوات في العمل، أو تعرضه للمزيد من العيوب، ولهذا لا يعتبر «Halloween Kills» الأفضل ولكن يظل عملا جيدا لجيل كامل عرف الرعب من شخصية «مايكل مايرز».