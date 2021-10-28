ربما لا ينجح «The Night House» في جعل لحظات التوتر مجزية، لكن الطريقة التي يبني بها هذا التوتر ويحافظ عليه يجعله تجربة مؤثرة، ويأتي الفيلم من بطولة ريبيكا هول التي تقدم أداء متألقا بدور امرأة تعاني صدمة عاطفية بعد فقدانها لزوجها الذي مات منتحرا، ويمتاز الفيلم بشعور غريب وخارق للطبيعة وأحيانا يشبه الحلم، حيث يلتقط روح الكشف البطيء لعقل ابتلاه الحزن.

يقدم لنا المخرج ديفيد بروكر بيئة رطبة ومنعزلة مستخدما المساحات الفارغة التي يشعر المشاهد أنها يجب أن تكون مليئة بالناس، ولكن قبل أن نتعرف على معلمة المدرسة الثانوية «بيث»، نتعرف على منزلها الفاخر الواقع على ضفاف بحيرة، حيث تجري معظم أحداث «The Night House»، وهو ذات المكان الذي انتحر فيه زوجها أوين (إيفان جونيكيت) مؤخرا والذي لم يكن متوقعا، وبالرغم من أنه ترك رسالة لـ «بيث»، إلا أنها لم تستطع فهمها، وتمضي أيامها في محاولة لتدبر أمورها المالية والعودة إلى الحياة العادية، لكن غالبا ما تلتقط الكاميرا لمحات خارج التركيز للكراسي وغيرها من أثاث المنزل وتضعه في مقدمة الصورة لتحجبها، فتبدو كما لو أنها تغرق داخل بيئتها.



بعد غروب الشمس وحلول الليل تبدأ «بيث» في سماع أصوات غريبة ورؤية أشياء قد تكون موجودة أو لا تكون، فلغز انتحار زوجها المفاجئ يجعل ما تسمعه وتشعر به مقلقا نوعا ما، ولو أن حضور روح زوجها «أوين» يشعرها بانه ما زال موجودا معها بطريقة ما، فتنعم بليلة نوم هادئة. يحتفظ الفيلم في بدايته بجو من الغموض حول ما إذا كانت تجربة «بيث» حقيقية أم خيالية وهي تحاول التكيف معها، حيث تشعر صديقتها المقربة كلير (سارة غولدبرغ) وجارتها ميل (فوندي كورتيس هول) بالقلق حول صحتها النفسية، لكن بغض النظر عن الإجابة، تعرف «بيث» ما تريد أن تكون عليه الأمور، ومع ذلك فإن أسلوبها في التعامل مع الوجود الخارق المزعوم يتغير بشكل كبير عندما تبدأ في البحث عبر هاتف «أوين» ودفاتر ملاحظاته القديمة، حيث إن ما تجده يطرح المزيد من الأسئلة، وقبل مضي وقت طويل، تبدأ أيام وليالي «بيث» بالاندماج مع بعضها البعض، وتصبح متصلة من خلال الأحلام والرؤى المؤرقة لعالم سري بناه «أوين» وأبقاه بعيدا عن الأنظار.



ينبع الرعب الحقيقي للفيلم من فكرة أنه حتى بعد 14 عاما من الزواج والعيش سوية، ربما لم تكن «بيث» تعرف من هو «أوين» حقا، ومع تسرب احتمالية عثورها على نهاية مقنعة، تقع «بيث» في دوامة من التكهنات حول نساء أخريات في حياة «أوين»، وحول أسباب انتحاره، وما إذا كان لها دور غير مقصود في وفاته، وتظهر فكرة مزعجة بنفس المقدار أيضا عندما تشير صديقاتها إلى الطرق التي أصبحت تتشابه فيها مع زوجها الراحل بشكل متزايد مع مرور الوقت، كما لو أنهما أصبحا انعكاسا لبعضهما البعض.



تقدم هال في دور «بيث» أداء قويا ومدروسا، فتخلق رحلة عاطفية مثيرة للفضول من خلال التقاطها لطبيعة الحزن التي لا يمكن التنبؤ بها، فما تفعله بأداء هذا الدور مع تقدم القصة ممتع جدا، حيث تضفي لحظات مضحكة غير متوقعة على الغموض العاطفي للفيلم، ما يجعلها تبدو أكثر إنسانية رغم تصنيف العمل بأنه رعب.



وما يجعل «The Night House» مثيرا هو استخدامه للمساحة السلبية والكئيبة للمشاهد المفتوحة التي تقوم فيها «بيث» بالتحرك حول منزلها، حيث استغل المخرج برونكنر والمصورة السينمائية إليشا كريستيان المساحات الخضراء لاعطائنا شعورا بالعدوانية التي تكاد تكون خطيرة، ويقومان بتأطير أعمدة المنزل وأثاثه بطرق تتلاعب بعقل المشاهد، كما أن استخدامهما غير المعتاد لتركيز العدسة يجعل العين تنظر نحو الأجزاء الفارغة من الإطار التي لا معنى لها إلا إذا كان هناك شخص يقف فيها، وبعض هذه الحيل هي أيضا من عمل فريق المؤثرات البصرية، لكن النتيجة تثير القشعريرة بنفس الطريقة.



على الرغم من بناء التوتر المتزايد ببراعة في الفيلم، إلا أنه يسمح أحيانا بتبديد التوتر بدلا من إبقاء المشاهد مغمورا بداخله أو استبداله بشيء مخيف أو مثير، فالقصة ليست بأي حال من الأحوال حل ألغاز ومن السهولة اكتشافها، خاصة مع أداء هال الرائع بشكل مستمر، لكن مع ذلك هناك نقطة تصبح فيها الرؤى المجردة للفيلم حرفية بما يكفي لدرجة أن المشاهدين لن يجدوا صعوبة في فهم كل هذا الغموض، ما قد يؤدي إلى بعض الإحباط مع استغراق «بيث» في إدراك الأمور، فتتحول لحظات الاكتشاف التي كانت يجب أن تكون مفاجئة ومرعبة إلى شيء حتمي عندما يسعى الفيلم إلى تقديم إجابات، حتى الإجابات المجردة، فإن النتيجة تبدو مشوشة قليلا، لكن ليس لأن الأحداث لا تتراص معاً بشكل منطقي، بل لأنها تبدو وكأنها تبدد مشاعر «بيث» بشأن ما تكتشفه.



ينسج «The Night House» خيوط الاكتئاب والخيانة الزوجية لينتج عن ذلك في النهاية فيلم يبدو بأنه من نوع الغموض والجريمة، إلا أنه يجذب المشاهد بشكل قوي نحو القصة والسيناريو المكتوبان بعناية وإتقان حول فكرة ليست بجديدة مصوغة بشكل جديد لم تشاهد من قبل.