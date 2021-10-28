انفرد ميلان بصدارة الدوري الايطالي لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه تورينو بهدف للفرنسي أوليفييه جيرو على ملعب سان سيرو، في افتتاح منافسات المرحلة العاشرة. وحافظ ميلان على سجله خاليا من الهزائم في «سيري أ» محققا انتصاره التاسع والسادس تواليا مقابل تعادل، رافعا رصيده الى 28 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن نابولي الذي سيستعيد الصدارة بفارق الاهداف في حال فوزه على ضيفه بولونيا في ختام المرحلة اليوم الخميس.



وحقق ميلان انتصاره السادس تواليا على تورينو ضمن منافسات الدوري والكأس المحليين، وأجرى المدرب ستيفانو بيولي خمسة تغييرات على التشكيلة التي بدأت أمام بولونيا السبت، أبرزهما جيرو بدلا من إبراهيموفيتش، كما دفع بالعاجي فرانك كيسييه بدلا من بن ناصر والبلجيكي أليكسي سالماكرز بدلا من الإسباني سامو كاستييخو الذي خرج مصابا في المباراة الاخيرة، أما في خط الدفاع فأراح الدنماريكي سيمون كاير والسنغالي فوديه بالو-توريه وحل مكانهما أليسون رومانيولي والفرنسي بيار كالولو.



وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عندما رفع ساندرو تونالي الكرة من ركنية، ارتقى لها البوسني رادي كرونيتش رأسية لتتهيأ أمام جيرو على باب المرمى تابعها بسهولة (14). وهذا الهدف الرابع لجيرو المنتقل من تشلسي الانجليزي في ست مباريات في الدوري هذا الموسم، شارك في خمس منها أساسيا. واستعاد ميلان خدمات ظهيره الفرنسي تيو هرنانديز بعد تعافيه من فيروس كورونا ودخل بديلا لكالولو مع انطلاق الشوط الثاني. وفي صراع القاع، سجل ساليرنيتانا التاسع عشر هدف الفوز القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضاع للشوط الثاني ليتفوق على مضيفه فينيتسيا السادس عشر 2-1 الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 إثر طرد الويلزي إثان أمبادو.



وفي مباراة أخرى، خطف جنوى الثامن عشر تعادلا متأخرا 1-1 من مضيفه جنوى السابع عشر.