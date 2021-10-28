لم يشارك مهاجم برشلونة أنسو فاتي مع فريقه أمس أمام مضيفه رايو فايكانو في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني بسبب إصابة في الركبة.

وكان الإسباني الدولي فاتي، الذي وقع عقدا لفترة طويلة مع برشلونة قبل أيام، قد جرى تبديله قبل 16 دقيقة من نهاية مباراة «الكلاسيكو» أمام ريال مدريد يوم الأحد الماضي بسبب الإصابة.

وذكر برشلونة في بيان بموقعه على الإنترنت: «أنسو فاتي يعاني من ألم في الركبة اليمنى، هو ليس جاهزا للمشاركة، وتتوقف عودته على سرعة التعافي».

وبعد غياب دام 10 أشهر بسبب إصابة في الركبة، عاد فاتي إلى المشاركة اعتبارا من المباراة التي انتهت بفوز برشلونة على ليفانتي في سبتمبر الماضي.