القاهرة- خلود أبوالمجد



أنهت لجنتا مشاهدة واختيار العروض المشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 28 أعمالها، بعد أن شاهدت 285 عرضا مختلفا، مقسمة إلى 167 عرضا دوليا (أجنبيا وعربيا)، و118 عرضا مصريا.



تشكلت لجنة العروض الدولية من أ.د.دينا أمين رئيسا وعضوية: الفنانة لطيفة فهمي، الفنان أحمد مختار، السينوغراف الأميركي جون هوي، واختارت اللجنة 14 عرضا دوليا هي: «أميديا» - الكويت، «أنتيجون» - اليونان، «مامي واتا»- انجلترا، «يوم عادي في حياة الراقص جريجور»- إيطاليا والدنمارك، «كاليجولا» - أوكرانيا، «اتفاقات مع الإله» - ألمانيا، «ماريا زيتون»- إندونيسيا، «الملهاة الأخيرة» - الإمارات، «هدوء تام» - البحرين، «الخنزير»- السعودية، «المدينة لي»- المغرب، «النسر يسترد أجنحته»- السودان، «منطق الطير»- تونس، «970»- فلسطين.



وتقام الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 14إلى 19 ديسمبر المقبل في القاهرة، ومن المقرر عرض بعض المسرحيات في عدد من المحافظات.