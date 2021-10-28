أعلنت مديرة مجموعة معارض «انترسك» كريستين ديفيدسون عن عقد الحدث الأول المتخصص في قطاع الأمن والسلامة في العام 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة بين 16 و18 يناير بدورته الثالثة والعشرين وهو الحدث الأول من نوعه في المنطقة الذي يجمع بين قطاعات السلامة والأمن والحماية العالمية بأكمله وذلك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تحت عنوان «توحيد جهود خبراء القطاع من أجل أمن وسلامة الأجيال المستقبلية».



وقالت إن قطاع الأمن والسلامة يشهد اليوم اهتماما منقطع النظير، خصوصا بعد أن تصدر الصفوف الأمامية في حماية القطاعات الأخرى في الأشهر الـ 18 الفائتة التي شهدت تغيرات عالمية أساسية، لافتة إلى أن المجموعة خصصت قسما كبيرا من استثماراتها لتقديم برنامج موسع ومميز لمعالجة القضايا الأكثر حيوية في القطاع.



ولفتت إلى أن انترسك 2022 يجمع أبرز الأدمغة في هذه المرحلة المفصلية لتبادل المعرفة والخبرات من التجارب الحديثة والتطلع إلى المستقبل من خلال أقوى سلسلة من المؤتمرات، بما في ذلك منصات متعددة لمناقشات استراتيجيات التعامل بين القطاعات الحكومية فيما بينها، وبين القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال وبين قطاعات الأعمال فيما بينها، إضافة إلى حلقات مفصلة تناقش الأقسام الرئيسية لقطاع الأمن والسلامة.



وأضافت ديفيدسون: سيشهد التطور النموذجي في إنترسك استقدام وجمع أفضل الخبرات في القطاع مع البرنامج الأكثر ثراء بالمحتوى على الإطلاق منذ انطلاقة المعرض. وسوف يتضمن هذا الحدث المتميز مشاركات شاملة تجمع متحدثين دوليين وإقليميين، وسيوفر منصات تفاعلية لتمكين فرص التواصل، إلى جانب تواجد مهم لجهات عارضة عالمية لتعظيم تجربة الزوار. وقد عززنا فريق عملنا المتكامل لنقوم خلال الأسابيع المقبلة بالإعلان عن المزيد من المتحدثين الذين يشاركون بشكل حصري، وعن برنامج المؤتمر البارز الذي سوف يمثل قيمة استثنائية لزوار المعرض.



وأضافت ان إنترسك يشكل حلقة وصل مهمة لقطاع الأمن والسلامة، نظرا لاستقطابه آلاف خبراء القطاع وأصحاب المصلحة المتخصصين الذي ينضمون لعقد محادثات ثنائية مع الحكومات وقادة الأعمال، والمشاركة في حلقات النقاش لوضع استراتيجيات لتخفيف ومعالجة مواطن الضعف المستقبلية. كما سيجمع الحدث جهات عالمية وإقليمية لاستعراض أنظمة وحلول مبتكرة ومتجددة في بيئة ديناميكية تجمع التفاعل الافتراضي والفعلي ضمن حلقات نقاش وورش عمل ومحادثات خاصة.