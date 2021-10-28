اختتمت أمس أعمال الاجتماع الوزاري التشاوري السادس للدول الأعضاء في حوار أبوظبي، والتي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 26-27 أكتوبر 2021.



وقد شاركت الكويت بوفد من الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة د.مبارك العازمي - نائب المدير العام لحماية القوى العاملة، وعضوية جابر العلي - مدير إدارة العلاقات الدولية وعبدالعزيز خليفة - باحث قانوني بإدارة العلاقات الدولية.



واستهلت أعمال الدورة بعرض تقرير رئاسة الحوار والذي سلط الضوء على الجهود المبذولة أثناء فترة رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لحوار أبوظبي وتم استعراض أهم القضايا التي واجهتها الدول الأعضاء لحوار أبوظبي وآثار جائحة كوفيد-19 على تنقل العمالة بين الدول الأعضاء، كما أشار التقرير إلى ورش العمل التي أقيمت من قبل الأمانة العامة لحوار أبوظبي ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف التي تم تحديدها في الاجتماعات السابقة.



وفي الجلسة الختامية أقيمت مراسم نقل الرئاسة من دولة الإمارات العربية المتحدة الى الجمهورية الإسلامية الباكستانية، والتي ستتولى رئاسة الحوار للعامين القادمين. بعد ذلك اعتمدت الدول الأعضاء البيان الختامي لحوار أبوظبي 2021، والذي وضع أجندة الأنشطة والمشاريع القادمة للحوار والمواضيع البحثية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.