المدير المعين لجمعية الصليبخات والدوحة التعاونية خالد العبدالله لـ «الأنباء»: أطمئن أهالي شمال غرب الصليبخات بأن جل اهتمامنا هو الانتهاء من تجهيزات السوق المركزي لجمعيتهم على أعلى مستوى جمعية شمال غرب الصليبخات سترى النور قريباً بإذن الله بعد استكمال أعمال التجهيز والصيانة والتأثيث أرباح 2021 ستكون مفرحة للمساهمين.. ومبيعاتنا حتى نهاية سبتمبر 14 مليون دينار بزيادة مليون و132 ألفاً عن العام 2019 أبواب أوتوماتيكية ومصاعد وسلالم كهربائية ونظام كاميرات مميزة في شمال غرب الصليبخات أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لوزير الشؤون الاجتماعية د. مشعان العتيبي والوكيل عبدالعزيز شعيب وجميع مسؤولي الوزارة تعاونية الصليبخات والدوحة باتت سليمة من المخالفات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المشكّلة قبل تسلمي الجمعية.