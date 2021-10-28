تنطلق منافسات المرحلة العاشرة من بطولة السعودية اليوم الخميس بمباراتين، اذ يسعى اتحاد جدة لاستعادة توازنه سريعا عندما يحل ضيفا على الحزم، فيما يتطلع الشباب لمواصلة الانتصارات عندما يستضيف الطائي.



في المقابل، يحتضن ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، مباراة الكلاسيكو التي تجمع الأهلي والهلال، غدا الجمعة، إذ تقدم الأهلي للمركز الثامن برصيد 11 نقطة، جمعها من 9 مباريات، فاز كما خسر في مباراتين وتعادل في 5 مباريات، بينما صعد الهلال للمركز الثالث برصيد 15 نقطة، جمعها من 7 مباريات، فاز في 4 وتعادل في 3 مباريات وله مباراتان مؤجلتان أمام الفيحاء من الجولة الرابعة، والنصر من الجولة الثامنة.



وبعد البداية السيئة للأهلي وابتعاده عن سكة الانتصارات في أول 7 مباريات، نجح الفريق في استعادة توازنه وحقق فوزين على حساب الاتفاق والطائي تواليا، غادر من خلالهما مراكز المؤخرة واستقر في المنطقة الدافئة، ويأمل في رد اعتباره من ضيفه الذي تغلب عليه بخماسية في آخر مباراة جمعتهما الموسم الماضي، وتحقيق فوزه الثالث على التوالي، الذي سيقربه كثيرا من أندية المقدمة.



ويعيش الأهلي حالة من الهدوء والاستقرار بعد النتائج الإيجابية التي حققها مؤخرا، ويعول كثيرا على مهاجمه السوري عمر السومة الذي استعاد هوايته المفضلة، وسجل ثلاثة أهداف في آخر مباراتين.



وعقب بلوغه نهائي دوري أبطال آسيا على حساب جاره النصر، استعاد الهلال نغمة انتصاراته المحلية، بعد تعادلين مع الشباب ثم الحزم، وانتزع 3 نقاط ثمينة أمام الرائد، ويطمح في استغلال تفوقه النقطي والتاريخي لتحقيق 3 نقاط جديدة يعزز من خلالها موقعه في سلم الترتيب وتبقي على حظوظه كاملة في انتزاع الصدارة بعد خوض مباراتيه المؤجلتين.



بدوره، خالف ضمك التوقعات المسبقة، فبعد أن كان يصارع من أجل البقاء في الموسمين الماضيين، تربع هذا الموسم على الصدارة ضاربا عرض الحائط بجميع التوقعات.



ويبحث ضمك عن النقاط الـ 3 عندما يواجه الاتفاق السبت المقبل في مباراة لن تكون سهلة على الفريقين في ظل رغبتهما في الفوز رغم تفاوت الطموحات والأهداف بينهما.



وقدم ضمك منذ بداية الموسم مستويات كبيرة انعكست إيجابا على نتائجه وأصبح منافسا بقوة على الصدارة، ويسعى جاهدا إلى تحقيق الفوز السادس ليبقى في القمة.



وفي بقية المباريات يلعب غدا الجمعة، الرائد مع الباطن فيما تأجلت مباراة الفتح مع الفيصلي إلى موعد يحدد لاحقا وذلك نظرا لمشاركة المنتخب الأولمبي في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما والتي تضم قائمته ثنائي الفتح فراس البريكان ونواف بوشل. وتختتم المباريات السبت حيث يلعب التعاون مع أبها، والفيحاء مع النصر.