القاهرة - سامي عبدالفتاح



قبل أن تنتهي الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري في نسخته الجديدة، اشتعل الجدل التحكيمي مبكرا، وتحديدا في مباراة الزمالك وانبي التي انتهت بفوز الفارس الأبيض 2-0، إذ كان هدف التقدم بالدقيقة 45+7 من ضربة جزاء احتسبها الحكم محمود ناجي، إلا أن خبراء التحكيم أجمعوا على أنها ضربة جزاء غير صحيحة، وأن الحكم تجاهل اللجوء إلى تقنية الحكم المساعد لمراجعة اللعبة (VAR)، كما وصفها المدير الفني لفريق انبي حلمي طولان بأنها ضربة جزاء من وحي خيال حكم اللقاء.



وقد استهل الزمالك بقيادة الفنرسي كارتيرون رحلة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على مضيفه إنبي، إذ تقدم بهدف أحمد سيد زيزو بالدقيقة 45+7 من ضربة جزاء، ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثاني بالدقيقة 84.



وفي الجولة نفسها فاز المقاولون العرب على الشرقية للدخان 1-0، في لقاء شهد أول مشاركة لعنصر نسائي في طاقم التحكيم بوجود الحكم الدولي شاهندة المغربي حكما رابعا.



وفي مباراة ثالثة تعادل فريقا الجونة وسيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، فيما تختتم اليوم الجولة الأولى بلقاء غزل المحلة والمصري البورسعيدي.



إلى ذلك، أكد بيان من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام في موعدها بالكاميرون خلال يناير المقبل، بعد أن ترامت أنباء عديدة عن أن الكاميرون غير جاهزة لاستضافة الحدث بمشاركة 24 منتخبا، وقد سبق أن فشلت الكاميرون في الالتزام بالمعايير المطلوبة لاستضافة نسخة 2019 التي نقلت إلى القاهرة، على أن تستضيف النسخة التالية التي كانت مقررة في 2021، وتأجلت عاما بسبب جائحة كورونا.



ورغم بيان «كاف» وقبل حوالي شهرين على موعد البطولة القارية، إلا أن الصورة لاتزال ضبابية، مع تقارير تفيد بوجود أزمات تسويقية لتضاف إلى سلسلة الأزمات التي تحول دون إقامة البطولة في الكاميرون بالموعد المحدد.