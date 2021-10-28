أسامة دياب



حذَّرت السفارة الألمانية في الكويت المواطنين والمقيمين من بعض عمليات الاحتيال تقوم بها مواطنة ألمانية في الكويت والخاصة بمنح تأشيرة البطاقة الزرقاء إلى ألمانيا مقابل 550 دينارا أو منحة دراسية وتأشيرة مقابل 350 دينارا.



وشددت السفارة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام انه لا يمكن التقدم لطلب تأشيرة عمل أو دراسة إلا من خلال القسم القنصلي في السفارة في الكويت، لافتة الى ان السفارة لا تعمل من خلال وسطاء.



ودعت السفارة المواطنين والمقيمين الى إبلاغ الشرطة فورا عن أي من هذه العمليات، فضلا عن ضرورة ان يقوم كل شخص تعرض الاحتيال من قبل مواطن ألماني بتزويد السفارة بكل المعلومات ذات الصلة عن طريق الإيميل التالي: [email protected]