عقد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي اليوم الأربعاء في مقر وزارة الداخلية بمنطقة صبحان اجتماعا مع قطاع شؤون الإقامة وشركة الدرة للعمالة، وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس، ورئيس مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة محمد العليان، ونائبه فهد الزعبي.



وفي بداية الاجتماع رحب العلي بالحضور، وتم بحث عدد من الموضوعات المشتركة وآلية التنسيق بين وزارة الداخلية وشركة الدرة للعمالة، كما تمت مناقشة المعوقات التي تواجه عمل الشركة وأهم المقترحات والحلول.



ووجه وزير الداخلية بضرورة الربط المباشر بين وزارة الداخلية وشركة الدرة للعمالة لوضع آلية سهلة وميسرة لخدمة المواطنين في استقدام العمالة، وإيجاد الحلول السريعة والقانونية لجميع المعوقات التي تقف أمامها.



وفي الختام، أشاد العلي بما تم بحثه خلال الاجتماع، مؤكدا تعاون وزارة الداخلية مع جميع الجهات الحكومية والخاصة لأداء عملها في خدمة المواطنين والمقيمين بكل سهولة ويسر.