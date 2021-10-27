محمد راتب



أكد مصدر حكومي لـ«الأنباء» أنه تم اعتماد كشوف موظفي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المستحقين لمكافآت الصفوف الأمامية، مشيرا إلى أنه سيتم رفع الكشوف إلى ديوان الخدمة المدنية خلال أسبوع.



وأضاف المصدر أن اعتماد المكافآت جاء بعد عمل مراجعات مستمرة لهذه الأسماء المستحقة والتأكد من أحقيتهم لهذه المكافأة وعدم وجود أي مخالفات، وإتمام تعهداتهم، وذلك تطبيقا لتوصية مجلس الوزراء.



من جانب آخر، وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» حول وجود قرارات تتضمن إحالات للتقاعد في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أصدر مدير عام الهيئة الشيخ محمد اليوسف أمس قرارا برقم 1827/2021 بشأن الإحالة الى التقاعد لـ 19 موظفا، حصلت «الأنباء» على نسخة منه.



وأكدت مصادر مطلعة أن المرحلة التالية من الإحالات إلى التقاعد ستشمل قياديين في الهيئة استكملوا مدتهم القانونية، في حين ستحل بدلا منهم أسماء جديدة تم ترشيحها لمجلس الوزراء، والذي ينتظر منه اتخاذ قرار في هذا الشأن، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة، وتنفيذ خطط الهيئة خلال المرحلة المستقبلية المقبلة.