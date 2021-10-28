قرر نادي برشلونة إقالة مديره الفني رونالد كومان من منصبه صباح اليوم الخميس لسوء النتائج.

وأعلن النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي إقالة كومان وأوضح البيان: "الرئيس خوان لابورتا أخبر كومان بإقالته من منصبه عقب الهزيمة من رايو فاليكانو".

وهُزم برشلونة مساء الأربعاء على يد رايو فاليكانو بهدف دون رد في الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وتولى كومان مهمة تدريب برشلونة منذ بداية الموسم الماضي حيث قاد الفريق في 67 مباراة فاز في 40 وتعادل في 11 وهُزم في 16.

وسجل برشلونة تحت قيادته 141 هدفا واستقبل 77.

ولم يتوج برشلونة تحت قيادة كومان سوى بلقب كأس إسبانيا.

ويحتل برشلونة خلال الموسم الجاري المركز التاسع في جول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وكان برشلونة قد خسر الكلاسيكو امام الريال في ملعبه كامب نو الجولة الماضية بهدفين لهدف.

كما أنه في دوري أبطال أوروبا خسر أول مباراتين ولم يسجل خلالهما أي هدف ضد بايرن ميونيخ وبنفيكا قبل الفوز بصعوبة على دينامو كييف بهدف المدافع بيكيه.