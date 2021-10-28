عادل الشنان

وقعت وكيلة وزارة المواصلات المهندسة خلود الشهاب، مع القائم بأعمال عميد كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت ورئيس مجلس أمناء مركز التميز في الادارة الدكتور محمد زينل، مذكرة تفاهم بين الجانبين بشأن تطوير الأنشطة البحثية والدراسات العملية وتفعيل أوجه ومسارات البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية وإعداد الاختبارات اللازمة للمتقدمين للوظائف الإشرافية بهدف المفاضلة الإيجابية في اختيار أكثر المتقدمين كفاءة.



وتم توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بحضور الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والوكيل المساعد لقطاع البريد بالتكليف بوزارة المواصلات خالد القصبا، ومدير إدارة الشؤون الإدارية الدكتور أحمد المجرن، وبحضور مدير وحدة الاستشارات والدراسات بمركز التميز في الادارة بجامعة الكويت الدكتور أنور الشريعان، ومدير وحدة تنمية القدرات بمركز التميز في الادارة الدكتور محمد الزهير.



وحول هذه المذكرة أوضحت وكيل وزارة المواصلات م.خلود الشهاب أن مذكرة التفاهم جاءت إيماناً من وزارة المواصلات بقدرات مركز التميز في الإدارة، ولما يضمه من كفاءات وإمكانات وكوادر متخصصة في نطاق العمل الإداري، وقدرة المركز على تحقيق الأهداف التي تتطلع لها الوزارة، كما أن المذكرة جاءت لتحديد نطاق عمل الأنشطة البحثية وإعداد البرامج التدريبية وإعداد اختبارات التقدم للوظائف الإشرافية لتحقيق النتائج والأهداف المرجوة.



وأشارت الشهاب إلى أن الطرفين اتفقا أيضاً على تأهيل وتدريب الموظفين بكافة مستوياتهم الوظيفية من خلال تقديم المركز للدورات التدريبية إلى جانب تزويد الوزارة بالبحوث والدراسات والكتب التي تخدم أغراض العمل، وتقديم خدمات أخرى في مجال العمل الإداري وفقا لما تم الاتفاق علية فيما بين الطرفين.



ووجهت الشهاب الشكر لممثلي مركز التميز في الإدارة بجامعة الكويت، مثتية على مبادرتهم وتعاونهم مع مختلف الجهات الحكومية وتحديداً مع وزارة المواصلات وجهودهم في توفير الدراسات والبحوث والدورات التدريبية لتحسين جودة أداء الموظفين بجميع مستوياتهم.