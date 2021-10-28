الاقتراح يسهم في تطوير المجال الرياضي والعاملين فيه

تقدم نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي بالاقتراح بقانون بإنشاء كلية العلوم الرياضية في جامعة الكويت ونصت مواده على ما يلي:

المادة الأولى

تنشئ جامعة الكويت كلية تحت اسم «كلية العلوم الرياضية».

المادة الثانية

تقبل الجامعة خريجي الثانوية العامة الحاصلين على نسبة 70% فما فوق.

المادة الثالثة

يقضي الطالب مدة أربع سنوات دراسية في كلية العلوم الرياضية.

ويحصل الطالب بعد تخرجه على درجة «البكالوريوس في العلوم الرياضية».

المادة الرابعة

تشمل الكلية تخصصات في:

ـ الإدارة الرياضية، ويُنظر إلى هذا البرنامج من منظور الأعمال التجارية ويركز على فهم دور صناعة الرياضة في الاقتصاد المحلي وتحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد المادية للعلامة التجارية الرياضية، وخلال فترة دراسته يتعلم الطالب مهارات إدارة الأعمال الرئيسية مثل التسويق والمحاسبة والإدارة التنظيمية فضلا عن فهم كل ما يتعلق بالقضايا القانونية في المجال الرياضي.

العلوم الرياضية، والذي يهتم بأمور إدارة الأندية الرياضية، التسويق الرياضي، العلاج الطبيعي، التدريب الشخصي، التدريب الرياضي، الاستشارات الغذائية.

العلاج الطبيعي الرياضي، يركز هذا التخصص على الإصابات الناتجة عن الألعاب الرياضية وسبل الوقاية منها وتخفيف آثارها وعلاجها، وكمتخصص في العلاج الرياضي سوف تدرس العديد من دورات العلاج الطبيعي واللياقة البدنية.

علم النفس الرياضي، يركز هذا التخصص على الجانب النفسي للرياضيين، ويهتم طلاب هذا التخصص بدراسة وتحليل القضايا التي قد تؤثر على أداء الرياضيين ومساعدتهم على التركيز والتغلب على القلق والإجهاد، وهو ما يساعدهم بالضرورة على تحسين أدائهم والتغلب على الضغوط الناجمة عن المنافسات الرياضية.

التغذية الرياضية، تركز الدورات المتخصصة بالتغذية الرياضية على تأثير الطعام على تركيز الرياضيين ونشاطهم البدني، ويدرس الطلاب في هذا التخصص تأثير العناصر الغذائية على صحة الرياضيين وكيفية توظيفها لتطوير ادائهم ولياقتهم البدنية.

المادة الخامسة

يكون للكلية مجلس يشكل برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من رؤساء الأقسام العلمية واثنين من ذوي الخبرة من القطاعين الحكومي والأهلي ممن لهم صلة بأعمال الكلية المعنية ويعينان بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة، وذلك بناء على ترشيح مجلس الكلية. ويجتمع مجلس الكلية أربع مرات على الأقل خلال العام الجامعي وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته.

المادة السادسة

تطبق على الكلية اللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في جامعة الكويت عدا ما يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





