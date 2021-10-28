عبر حاكم اقليم لومبارديا بالإنابة الايطالي آلان ريتسي عن ترحيب الاقليم وعاصمته ميلانو باستقبال زواره الكويتيين وتقديم كافة التسهيلات لهم غداة اعفاءهم من العزل الاحترازي بعد عودة الحياة الطبيعة في ايطاليا.

وقالت سفارة دولة الكويت في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان حاكم الاقليم بالإنابة استقبل سفير الكويت الشيخ عزام مبارك الصباح بقصر (لومبارديا) مقر حكومة الاقليم في ميلانو حيث تطرقا لعلاقات الصداقة الثنائية الوطيدة وأوجه التعاون المتنامي ولاسيما مع لومبارديا أكبر أقاليم ايطاليا وأكثرها حيوية.

وذكر البيان أن الرئيس بالإنابة ريتسي أكد حرص حكومة الاقليم وعاصمته ميلانو الخاص في استقبال وتوفير الرعاية لزوارها الكويتيين سواء السائحين من عشاق الذوق والفن الرفيع والسياحة الراقية او رواد الأعمال المهتمين بالتميز الايطالي.

ومن جانبه ثمن سفير الكويت اهتمام اقليم لومبارديا أكثر الأقاليم الأوروبية تقدما اقتصاديا وتكنولوجيا وحرص حكومة الاقليم الخاص على جذب السياحة الكويتية بكل التسهيلات مؤكدا الحرص المتبادل على تطوير علاقات الصداقة ودفع التعاون بين الكويت وايطاليا في اطار الجهود الدولية للتعافي من آثار الجائحة .