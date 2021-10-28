سعود عبدالعزيز

بأمر وكيل النائب العام تم إيداع شخص في حالة غير طبيعية في نظارة مخفر أبوحليفة إثر اعتدائه على مستوصف أبوحليفة لحين استكمال التحقيقات في القضية بعد إحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي التفاصيل كما يرويها مصدر أمني لـ "الأنباء" فإنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات عن أن شخصا تهجم على مستوصف أبوحليفة واعتدى على بعض الموجودين فيه فيما قام بتكسير ما كان في طريقه من محتويات المستوصف.



وأضاف المصدر أن الشخص الذي تبين أنه مواطن كان في حالة غير طبيعية لم تتضح بعد دوافعه للقيام بما أقدم عليه، كما أن رجال الأمن العام والنجدة سيطروا عليه بعد مقاومة من جانبه، لافتا إلى أنه تم تسجيل قضيتين تحملان العنوانين "إتلاف أملاك دولة" و"ضبط شخص في حالة غير طبيعية" بحق المعتدي.



من جهتها أصدرت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية بياناً في شأن مقطع فيديو المتداول عن هذه القضية قالت إنه يظهر ضبط شخص في أحد المستوصفات بمحافظة الأحمدي.



وأوضحت الإدارة أنه «ورد بلاغ يفيد بوجود شخص بحالة غير طبيعية في أحد المستوصفات، وعند حضور رجال الأمن الى موقع البلاغ، قام الشخص بمقاومتهم وتم ضبطه واحالته لجهات الاختصاص».