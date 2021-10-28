طالبت سلطات نيو مكسيكو مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي بتحليل الرصاصة التي أطلقها الممثل أليك بالدوين، وتسببت بمقتل مصور سينمائي في موقع تصوير فيلم الأسبوع الماضي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال آدان ميندوسا، قائد شرطة مقاطعة سانتا خلال مؤتمر صحفي أن المقذوف كان واحدا من 600 دليل تم جمعهم. وأضاف أن "الرضا" عم موقع التصوير الذي شهد المأساة.

وأضاف ميندوسا: "ما زلنا ننتظر تحديد تحليل المقذوفات الذي سيجريه مكتب التحقيقات الاتحادي للوقوف على وزن الرصاصة بالضبط. هناك حاجة لإجراء العديد من الاختبارات".

ولاقت المصورة هالينا هاتشينز حتفها وأصيب المخرج جول سوزا بعدما أطلق بالدوين رصاصة من مسدس مستخدم في التصوير خلال تصوير فيلم "راست".