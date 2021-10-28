أطلقت قطر للسياحة، بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية والشركة القطرية لتموين الطائرات وكينجز أوف كيتشن، مبادرة "الطهاة العالميين" من خلال تنظيم فعالية مائدة الطهاة بمشاركة الشيف الفرنسي جوليان روشيتو، الحاصل على نجمة ميشلان، وبحضور أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية.

وقد جرت فعالية مائدة الطهاة في مطعم إيزو بفندق ماندارين أورينتال، في منطقة مشيرب قلب الدوحة.

وأوضح أكبر الباكر: "يسرّنا تدشين مبادرة الطهاة العالميين، إذ تتمثل رؤيتنا في الترويج لدولة قطر كمركز إقليمي في فن الطهي، ووجهة طهي عالمية المستوى تتسم بتميز الخدمة. كما نهدف من خلال هذه المبادرة إلى تقديم تجارب طعام فاخرة للمقيمين والزوار الدوليين بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والطهاة الدوليين، تساعد في تنويع عروض الطعام والطهي في قطر."

وتهدف مبادرة "الطهاة العالميين"، التي تمتد على مدى عامين، إلى استضافة نخبة من الطهاة العالميين في قطر لتقديم تجارب طعام جديدة للمقيمين والزوار.