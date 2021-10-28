بدأت الفنانة المصرية منة فضالي، تصوير المشاهد الأولى من حدوتة "سكر مر" ضمن مسلسل "ورا كل باب"، وهي من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج محمد عبد السلام.

وقالت فضالي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنها بدأت تصوير مشاهد دورها بحدوتة "سكر مر" بمنطقة مصر الجديدة، مضيفة أنها تجسد دورا مختلفا عن أدوارها السابقة، وسيكون مفاجأة للجمهور .

"سكر مر" بطولة منة فضالي ومراد مكرم، ومحمد على رزق، وأحمد حلاوة، وعدد من الوجوه الشابة، وتعد آخر حواديت الموسم الثاني من مسلسل "ورا كل باب"، والذي حقق نجاحا كبيرا على مستوى جميع الحكايات.

كما تعد حدوتة "سكر مر" التجربة الإخراجية الثانية للمخرج الشاب محمد عبد السلام، حيث قدم من قبل مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، إدوارد، سلوى عثمان، نرمين الفقى، والفنانة الشابة هدير عبد الناصر، وعدد كبير من الفنانين.