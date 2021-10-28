رحب حراس حديقة حيوان بريطانية بأول ولادة لوحيد قرن أسود اللون في أوروبا هذا العام، بعد التقاط الكاميرات لقطات لوصول المولود الذي ينتمي لنوع مهدد بالانقراض.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا اليوم الخميس أن ذكر وحيد القرن النادر ولد في حديقة فلامينجو لاند في بلدة كيربي ميسبيرتون، بالقرب من مالتون بمقاطعة نورث يوركشاير، وذلك بعد ظهر يوم الأحد الماضي بعد فترة حمل لوالدته استمرت 16 شهرا.

يشار إلى أن الكركدن، الذي لم يذكر اسمه بعد، هو أول كركدن (صغير وحيد قرن) أسود شرقي يولد في يوركشاير، ويمثل استمرارا لجهود حديقة الحيوان للحفاظ على الأنواع، حيث كانت قد شهدت إطلاق اثنين من حيوانات وحيد القرن ليتم إطلاقهما في البرية في إفريقيا.

وولد الصغير لأم تدعى "سميرة"، والتي نُقلت إلى فلامينجو لاند من حديقة حيوانات زيورخ عام 2015، أما والده فيدعى مجدي وكان قد وصل من حديقة حيوان تشيستر في عام 2019، وشاهد حراس الحديقة اللحظات الأولى للمولود في الحياة عبر شبكة من الكاميرات.

وقال سام ديبيل، كبير الحراس في فلامينجو لاند: "لقد انتظرنا طويلا من أجل هذا الصغير، كل من الأم والوليد بحالة جيدة للغاية، وأنا فخور للغاية بسميرة وجميع حراسها".

يشار إلى أن هناك 85 حيوانا فقط من وحيد القرن الأسود الشرقي في حدائق الحيوان الأوروبية، وما لا يزيد عن 3600 حيوانا من هذا النوع في البرية في كينيا وتنزانيا.