كشفت صحيفة "تلجراف" البريطانية، أن بريطانيا تعتزم إلغاء بعض قيود كورونا، ومن بينها قائمة السفر الحمراء التي تضم سبع دول، والحجر الصحي الفندقي.

وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إن السلطات في بريطانيا تعتزم اتخاذ هذا الإجراء بعد تراجع خطر كوفيد-19 الوافد من الخارج.

وأضافت أنه من المقرر أن يجتمع وزراء بريطانيين في وقت لاحق من اليوم لبحث رفع الدول السبع المتبقية من القائمة الحمراء.

وأفادت مصادر مطلعة بأنه من شبه المؤكد أن بريطانيا سترفع القيود المفروضة على بنما وكولومبيا وفنزويلا وبيرو والإكوادور وهايتي وجمهورية الدومينيكان.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه من المعلوم أن قمة (كوب26) العالمية المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل حول تغير المناخ في مدينة (جلاسكو) والتي يحضرها مندوبون من الدول السبع، هي أحد العوامل وراء اتخاذ السلطات البريطانية هذا القرار، لافتة إلى أنه على الرغم من إلغاء القائمة الحمراء بمجرد إزالة البلدان السبعة السالف ذكرها، فمن المرجح أن يحتفظ الوزراء البريطانيون بهذه القائمة حال ظهور سلالات جديدة متحورة من فيروس كورونا أو عودة ظهور الفيروس.

وأكدت الصحيفة البريطانية ضرورة أن يخضع أي شخص وافد من بلد من ضمن القائمة الحمراء أن يخضع للحجر الصحي في المنزل.

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ8 من حيث حصيلة الضحايا.