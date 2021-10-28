أعلن فيل هينديس، البطل الأولمبي مرتين في رياضة الدراجات، اعتزاله بعد 11 عاما قضاها كجزء من الفريق البريطاني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية(بي أيه ميديا) أن هينديس / 29 عاما/ نجح في الحصول على الميدالية الذهبية إلى جانب السير كريس هوي وجاسون كيني في منافسات أولمبياد لندن عام 2012، ثم شارك إلى جانب كل من كيني وكالوم سكينر في الدفاع عن اللقب في عام .2016

ولد هينديس في ألمانيا لأب بريطاني، وقد قرر المنافسة باسم بلاده الأم في الأولمبياد بعمر 19 عاما.

وتواجد هينديس، الفائز بالميدالية الفضية في بطولة العالم عام 2018، في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة هذا الصيف، حيث تم اختياره كدراج احتياطي، ولم يشارك في المنافسات بشكل أساسي في طوكيو.

وقال هينديس: "أن أكون عضوا في الفريق البريطاني للدراجات هذا أمر رائع، لقد تعايشت واحببت مسيرتي كثيرا".

وأضاف: "ربما تتضمن أبرز اللحظات في مسيرتي الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012 وريو 2016، لكنني أيضا قابلت العديد من الأصدقاء في الفريق، وفي رياضة الدراجات بشكل عام، وكان ذلك أفضل شيء في مسيرتي".

وأوضح هينديس: "سأضع كل ذلك جانبا الآن وأبدأ في جزء جديد من حياتي في عمل جديد وسأرى إلى أين سوف ينتهي بي المطاف ".

وخلال فترة الإغلاق العام بدأ هينديس في تأسيس شركة للبن مع سكينر والدراج السابق والبطل الأولمبي في عام 2016 أوين دويل.