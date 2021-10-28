أعلنت سلطات جزر الأنتيل الفرنسية أنها فككت الأسبوع الماضي شبكة كبيرة لتهريب الزواحف، ما أتاح ضبط 283 حيوانا وتوقيف 17 شخصا.

وأشارت الشرطة المحلية في بيان أن القيمة الإجمالية للحيوانات المضبوطة في هاتين الجزيرتين الفرنسيتين في الكاريبي، بينها حيوانات محمية، "تفوق 125 ألف يورو".

ووُضعت بعض هذه الحيوانات في منشأة مرخصة فيما أُطلقت حيوانات أخرى، بينها عقارب مستوطنة من المارتينيك، في بيئتها الطبيعية.

ولفت البيان إلى أن مكافحة تهريب الأجناس البرية يساهم في حماية التنوع الحيوي من خلال "الحد من انتشار أجناس غريبة غازية في الأوساط الطبيعية، وهو تحد كبير في هذه الجزر".

ففي الجزر الفرنسية مثل غوادلوب ومارتينيك، بعض الزواحف الآتية من أميركا الجنوبية قد تجد ظروفا حيوية تساعدها على الصمود، ما قد يشكل خطرا على أجناس متأصلة وينشئ اختلالا في التوازن البيئي.