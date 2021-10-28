ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية، نحو 300 سلحفاة بحرية نافقة على شاطئ "مورو أيوتا" في جنوب غرب المكسيك.

وأكدت هيئة التحقيق التابعة لوزارة البيئة المكسيكية، التقارير الإعلامية المتعلقة بحالات نفوق السلاحف البحرية.

وقال عالم أحياء من مركز السلاحف التابع للحكومة، لوسائل إعلام مكسيكية، إن جميع الحيوانات التي عثر عليها على الشاطئ على ساحل المحيط الهادئ، من إناث السلاحف البحرية من نوع "لجأة ريدلي الزيتونية" المهدد بالانقراض.

وقالت الهيئة إنه يجري حاليا التحقيق في سبب نفوق السلاحف.

وتنتمي هذه الأنواع إلى أصغر السلاحف البحرية، ومن الممكن أن يكون قد تم صيدها في شباك الصيد غير القانونية، بحسب المعلومات الواردة.

جدير بالذكر أن" مورو أيوتا" هو شاطئ يقع في منطقة محمية وهو خاص بالتناسل، حيث تضع السلاحف البحرية من نوع "لجأة ريدلي" بيضها، على نطاق واسع كل عام.