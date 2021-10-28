طرحت شركة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا ، في وقت سابق من الشهر الحالي ، أحدث إصدار من تطبيق "القيادة الذاتية الكاملة" (إف إس دي) في 2ر10 لتحديث نظام المساعد الإلكتروني للسائق المعروف باسم "أوتو بايلوت"، والذي تضمن بعض التحديثات والتحسينات.

وكان الإصدار الجديد متاحا فقط للسائقين الحاصلين على درجة مرتفعة للغاية في تقييم مدى الالتزام بمعايير السلامة.

وأشار موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن الشركة قررت سحب النسخة التجريبية من الإصدار الجديد في 3ر10 للتطبيق، بعد طرحه بنفس طريقة طرح الإصدار 2ر10، حيث يتم تحديث التطبيق عبر الإنترنت لأصحاب سيارات تسلا الحاصلين على تقييم مرتفع في مجال الأمان والسلامة.

وأضاف الموقع أنه تم طرح النسخة الجديدة في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي، ولكن بحلول صباح السبت بدأت المشكلات في الظهور.

وفي حين كتب إيلون ماسك رئيس ومؤسس تسلا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في صباح ذلك اليوم، يقول إن هناك مشكلات تتعلق بأداء التطبيق عند الانحراف يسارا عند إشارات المرور، لكن العديد من مستخدمي الإصدار في 3ر10 ذكروا أن هناك مشكلات أخرى أخطر مثل تنشيط مكبح الطوارئ بطريقة غير صحيحة.

وبعد ذلك كتب ماسك على تويتر يقول إن الشركة ستعود إلى الإصدار في 2ر10 حتى يتم إصلاح العيوب الموجودة في الإصدار 3ر.10