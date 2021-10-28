رفعت شركة الإلكترونيات اليابانية سوني جروب كورب توقعاتها لأرباح تشغيل العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 آذار/مارس المقبل، 04ر1 تريليون ين (2ر9 مليار دولار) مقابل 980 مليار ين وفق توقعاتها السابقة، وذلك بعد أن حققت خلال الربع الثاني من العام المالي نتائج أفضل من التوقعات.

بلغت أرباح تشغيل الشركة الموجود مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الربع الثاني من العام المالي 5ر318 مليار ين في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون أرباح تشغيل بقيمة 1ر285 مليار ين.

ورغم المخاوف من تلاشي الاهتمام بأجهزة الترفيه المنزلية بعد تراجع حدة جائحة فيروس كورونا المستجد ورفع القيود عن الحركة المرتبطة بها، رفعت الشركة اليابانية توقعاتها بفضل الأداء الجيد لعدد واسع من وحداتها بدءا من ألعاب الكمبيوتر وحتى خدمات التأمين على الحياة.

في الوقت نفسه فإن إمدادات الشركة من جهاز ألعاب الكمبيوتر بلاي ستيشن 5 مازالت محدودة منذ طرحه في تشرين ثان/نوفمبر الماضي بسبب الصعوبات التي تواجه صناعة الإلكترونيات بشكل عام نتيجة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية ومشكلات أعمال النقل والشحن.

ورغم ذلك حقق الجهاز مبيعات قياسية حيث وصلت في تموز/يوليو الماضي إلى 10 ملايين جهاز.

ويتوقع المحللون أن تحقق سوني أرباح تشغيل خلال العام المالي الحالي ككل بقيمة 03ر1 تريليون ين والتي ستمثل رقما قياسيا بالنسبة للشركة، يتجاوز الرقم السابق وقدره 960 مليار ين وفق التوقعات السابقة.