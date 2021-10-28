توفى والد آيرتون سينا الأسطورة الراحل لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا.1-

وبحسب بيان صادر عن الحسابات الرسمية لسينا على وسائل التواصل الإجتماعي اليوم الخميس ، فإن ميلتون جويرادو ثيودورو دا سيلفا والد سينا توفى مساء الأربعاء عن عمر ناهز 94 عاما.

ولعب والد سينا دورا محوريا في مسيرة نجله، حيث كان ملازما له باستمرار منذ مشاركته في سباقات الكارتينج وحتى انتقاله لفورمولا.1-

وفاز سينا بلقب بطولة العالم لفورمولا1- ثلاث مرات قبل أن يتوفى بشكل درامي جراء حادث تصادم خلال سباق سان مارينو في إيمولا عام .1994