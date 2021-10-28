منحت شركة "ميرك" الأمريكية للأدوية ترخيصا بدون حقوق ملكية لعقارها الواعد لعلاج فيروس كوفيد-19 إلى منظمة غير ربحية تدعمها الأمم المتحدة، في صفقة من شأنها أن تسمح بتصنيع الدواء وبيعه بثمن رخيص في أفقر الدول، التي تعاني من نقص في إمدادات اللقاحات.

وذكرت صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية أن الاتفاقية مع مجموعة براءات اختراع الأدوية المدعومة من الأمم المتحدة - وهي منظمة تعمل على توفير العلاج والتقنيات الطبية عالميا - ستسمح للشركات في 105 دول ( معظمها في إفريقيا وآسيا) بترخيص تركيبة الأقراص المضادة للفيروسات التي تحمل اسم "مولنوبيرافير" والبدء في صنعها .

وأعلنت شركة "ميرك" الشهر الجاري أن العقار قلل إلى النصف معدل دخول المستشفى والوفيات في مرضى كوفيد-19 المعرضين لمخاطر عالية والذين تناولوه بعد فترة وجيزة من الإصابة في تجربة إكلينيكية كبيرة.

وسارعت الدول الغنية، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى التفاوض على صفقات لشراء الدواء، حتى قبل الموافقة عليه من جانب المنظمين، مما أثار مخاوف من أن الدول الفقيرة قد تُحرم من الوصول إلى الدواء، كما كان الأمر بالنسبة للقاحات.

ووفقا للصحيفة، من المتوقع أن يقوم صانعو العقار في الدول النامية بتسويق الدواء مقابل أقل من 20 دولارا لكل علاج (برنامج علاجي لمدة 5 أيام) ، مقارنة بـ 712 دولارا لكل برنامج علاجي وافقت الحكومة الأمريكية على دفعها مقابل شراء الدفعة الأولي.