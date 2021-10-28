عينة من شعر زعيم الأمريكيين الأصليين الشهير في القرن التاسع عشر سيتينج بول ساعدت العلماء على تأكيد أنه الجد الأكبر لرجل من ولاية ساوث داكوتا وذلك باستخدام طريقة جديدة لتحليل الأنساب العائلية بعينات من الحمض النووي مأخوذة من أناس تُوفوا منذ فترة طويلة.

وقال باحثون يوم الأربعاء إن الحمض النووي المأخوذ من الشعر، الذي كان محفوظا في معهد سميثسونيان في واشنطن، أكد العلاقة العائلية بين سيتينج بول الذي توفي في عام 1890 وإيرني لابوينت (73 عاما) المقيم في ليد بولاية ساوث داكوتا.

قال لابوينت الذي لديه ثلاث أخوات "أشعر أن بحث الحمض النووي هذا طريقة أخرى لتأكيد نسبي لجدي الأكبر". وتابع قائلا "الناس كانوا يشككون في علاقتنا بأسلافنا حسبما أتذكر".

وهذه المرة الأولى التي يُستخدم فيها الحمض النووي من شخصية تاريخية توفيت منذ فترة طويلة لإظهار صلة النسب بينها وبين فرد على قيد الحياة، في خطوة تتيح عمل ذلك مع آخرين باستخدام الحمض النووي من رفات مثل الشعر أو الأسنان أو العظام.

وطور الطريقة الجديدة علماء بقيادة إيسكي ويلارسليف، مدير مركز مؤسسة لوندبك لعلم الوراثة الجغرافية في جامعة كمبردج.

واستغرق العثور على طريقة لاستخراج حمض نووي يمكن استخدامه من الشعر 14 عاما وكان الشعر قد فسد بعد حفظه في درجة حرارة الغرفة قبل أن يسلمه معهد سميثسونيان إلى لابوينت وشيقيقاته في عام 2007.

وقال ويلارسليف إنه قرأ في مجلة عن تسليم خصلة الشعر من فروة رأس سيتينج بول إلى لابوينت وإنه تواصل معه.