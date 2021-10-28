نُشرت اليوم الخميس القائمة المختصرة بالكتب الستة المرشحة لجائزة وليام هيل لأفضل كتاب رياضي خلال العام بينما غابت عنها كرة القدم للعام الثاني على التوالي.

وفازت كتب مرتبطة بكرة القدم بأقدم وأكبر جائزة أدبية رياضية في العالم، وتبلغ قيمتها 30 ألف جنيه إسترليني (41241 دولارا)، سبع مرات من قبل بين 32 نسخة للجائزة، متفوقة على أي رياضة أخرى. وتقترب الملاكمة والكريكت منها بعد تحقيق كل منهما الفوز خمس مرات.

ولم يسبق لأي من المرشحين الستة في القائمة النهائية هذا العام، والتي اختارتها لجنة تحكيم من 143 هيئة، الفوز بالجائزة.

وقالت رئيسة اللجنة أليسون رود "لدينا قائمة مختصرة تتنوع بشكل رائع بين موضوعات تشمل إصابات الدماغ والعنصرية، وهما اثنتان من المشاكل التي تواجهها الرياضة في الوقت الحالي، ولحظة مميزة في لعبة الرجبي... ، وبطلة غير معروفة ومحاربة الظروف الصعبة".

وسيتم إعلان الفائز في الثاني من ديسمبر كانون الأول المقبل.

ويحصل الكاتب الذي يصل إلى القائمة النهائية على 3000 جنيه إسترليني نقدا ونسخة مغلفة بالجلد من كتابه.