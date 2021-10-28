كشفت صحيفة "تيم توك" البريطانية النقاب عن أن مسؤولي نادي ليفربول الإنجليزي يدرسون عرض مكافأة على اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم "الريدز"، إلى جانب راتبه الأسبوعي لتفادي مطالبه المالية، وذلك خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ليفربول تسعى للاحتفاظ بالفرعون المصري، لما حققه من إنجازات مع الفريق الإنجليزي، وكسره لعدد من الأرقام التاريخية في الفترة الأخيرة.

وتابعت أن ليفربول يسير على خطوات نادي باريس سان جيرمان أثناء توقيعه مع ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق، حيث دفع 25 مليون جنيه إسترليني كمكافأة للأرجنتيني، بعيدًا عن راتبه الأسبوعي والذي يقدر بـ 600 ألف جنيه إسترليني.

ولاتزال المفاوضات جارية بين صلاح وليفربول على تجديد عقده، حيث وردت تقارير أن اللاعب يطالب بنحو 500 ألف جنيه استرليني في الأسبوع وهو راتب مبالغ فيه بالنسبة لليفربول.