تعتزم مجموعة العشرين التي تضم الدول الصناعية الكبرى في العالم الدعوة خلال قمتها المقررة في روما مطلع الأسبوع المقبل إلى "تحرك فوري" لخفض الارتفاع في درجة حرارة الأرض إلى 5ر1 درجة مئوية فقط.

ولكن لم تتوصل الوفود المشاركة في الإعداد للقمة إلى اتفاق بشأن ما إذا كانت القمة ستلتزم أيضا بهدف مشترك بشأن الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية أو انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول 2050 بحسب مسودةالبيان النهائي للقمة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

يذكر أن الدول العشرين الأعضاء في المجموعة مسؤولة معا عن أكثر من 75% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم.

وتعترف المجموعة بأن تأثيرات التغير المناخي ستكون أقل كثيرا إذا ارتفعت درجة حرارة الأرض بمقدار 5ر1 درجة وليس بمقدار درجتين وأنه "يجب القيام بتحرك فوري لكي يظل الوصول إلى الزيادة بمقدار 5ر1 درجة فقط ممكنا".

وتضيف مسودة البيان :"نحن ندرك الأهمية الكبيرة للوصول إلى صفر انبعاثات غازات مسببة للاحتباس الحراري أو درجة الحياد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (بحلول 2050)" حيث تم وضع تاريخ 2050 بين قوسين.

يذكر أن الصين مازالت الدولة الوحيدة بشكل عام التي تعهدت بالوصول إلى درجة الحياد الكربوني بحلول 2060 بحيث ستكون كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تصدرها الأنشطة الاقتصادية في الصين مساوية للكميات التي تستطيع البيئة امتصاصها وبالتالي لا يزيد معدل ثاني أكسيد الكربون في الهواء.

كما تعيد مسودة البيان التأكيد على الالتزام بتقليل الانبعاثات الغازية من قطاع الطاقة بحيث يتم الوصول إلى "نظام للطاقة خال من الكربون بشكل عام" خلال العقد المقبل.