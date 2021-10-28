أبقى البنك المركزي الياباني على سياسة التحفيز النقدية، كما خفض من توقعاته للنمو خلال العام المالي الجاري، حيث أدى القيود على الامدادات لانخفاض الانتاج والصادرات في ظل ضعف الاستهلاك.

وقد صوت مجلس البنك بقيادة هاروهيكو كورودا اليوم الخميس لصالح الابقاء على معدل الفائدة عند سالب 1ر0 % على الحسابات الحالية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك المركزي.

وتوقع البنك انخفاض النمو الاقتصادي للعام الحالي إلى 4ر3% مقارنة بـ 8ر3%، في حين رفع من توقعاته للنمو خلال العام المقبل من 7ر2% إلى 9ر2%.

وبالنسبة لعام 2023، توقع البنك نمو الاقتصاد بنسبة 3ر1%.

وأبقى البنك على توقعاته للتضخم للعام المالي المقبل عند 9ر0% وبالنسبة لعام 2023 عند 1%.