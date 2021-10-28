طرحت في مزاد إلكتروني عشرة أعمال فنية تعرض ستان لي مبدع شخصيات الأبطال الخارقين لعالم مارفل على أغلفة كتبه المصورة موقعة من المؤلف الراحل، وسيحصل الفائزون في المزاد على النسخ الأصلية والنسخ الرقمية للوحات.

وبدأ فنان البوب روب برايور العمل مع الرجل الذي يقف وراء شخصيات سبايدر-مان وأيرون مان وبلاك بانثر في عام 2017 على "مجموعة الإرث: صور لستان لي" حيث يصوره مثل شخصياته الشهيرة.

وأنتج برايور، البارع في استخدام كلتا يديه، 95 لوحة كبيرة على القماش تصور لي، الذي ظهر أيضا بشكل عابر في معالجات سينمائية لكتبه، على أغلفة من سلسلة قصص مارفل وما يعرف بالعصر الذهبي للقصص المصورة.

ووقع لي الذي توفي في عام 2018 عن عمر يناهز 95 عاما على كل عمل من هذه الأعمال.

وتطرح شركة موجول بروداكشنز، وهي منصة للأفلام ومواد الترفيه وسوق للرموز غير القابلة للاستبدال، عشرة من الأعمال في مزاد يبدأ في الخامسة مساء الأربعاء (0000 يوم الخميس بتوقيت جرينتش). وسيستمر البيع لمدة 48 ساعة.

وقال برايور إن لي وقع أيضا لوحات من القماش فارغة كي ترسم عليها شخصيات في المستقبل.