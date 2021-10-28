أظهرت بيانات مكتب الاحصاء النرويجي اليوم الخميس انخفاض معدل البطالة في النرويج خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وانخفض معدل البطالة إلى 0ر4% في آب/أغسطس الماضي بعدما بلغ 0ر5% في أيار/مايو الماضي.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ معدل البطالة 7ر4%.

ويعكس معدل البطالة خلال أب/أغسطس الماضي المتوسط للفترة من تموز/يوليو حتى أيلول/سبتمبر الماضي، وتوضح نسبة البطالة خلال أيار/مايو المتوسط للفترة من نيسان/أبريل حتى حزيران/يونيو.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل 115 ألف شخص في آب/أغسطس الماضي، بعدما بلغ 144 ألف في أيار/مايو الماضي.