

سم العقارب يساعد في مكافحة متغيرات «كورونا»



اكتشف فريق من العلماء أن سم العقارب القاتل والمستخدم في الأدوية التقليدية في أنحاء العالم، قد يساعد في هزيمة المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا. والدراسة اكتشفت أن «المزيج الرائع» من السموم الموجودة في لسعات العقارب يمكن أن يحارب متغيرات فيروس كورونا، وقد تم جمع العقارب من الصحراء المصرية واستخراج السم منها قبل إعادتها إلى بيئتها الطبيعية.



وتحتوي سموم العقارب على الـ «ببتيدات»، وكثير منها عبارة عن سموم عصبية قوية وقد تكون مميتة، ومع ذلك تحمل أيضا عناصر قوية مضادة للبكتيريا والفيروسات، ويعتقد أنها تحمي الغدة السامة للحيوان من العدوى.



ويعتقد العلماء أن هذه الـ «ببتيدات» يمكن أن تكون بمنزلة نقطة انطلاق جيدة لتصميم عقاقير جديدة مضادة لفيروس كورونا، وسيقومون الآن باستخراج المواد الكيميائية المفيدة من السم واستكشاف إمكانية استخدامها لمحاربة «كورونا».



وذكرت الدراسة أن «أنواعا عدة من العقارب تنتشر في مصر، وبعضها من الأكثر سمية في العالم»، و«هذه السموم لم تتم دراستها بشكل كامل حتى الآن وقد تمثل مصدرا غير تقليدي للأدوية الجديدة».

عن «اندبندنت البريطانية»